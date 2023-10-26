Вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин вошел в расширенный состав сборной России на матч с Кубой

Фото: Telegram-канал Давид МГ
Вратарь нижегородского ФК "Пари НН" Артур Нигматуллин вошел в расширенный состав сборной России на матч с Кубой.
Как отметил в своем Telegram-канале генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов, Артур Нигматуллин уже является легендой Нижегородской области.
"Я считаю, что Артур Нигматуллин именно тот профессионал, на которого можно положиться. Даже казалось бы в самых сложных ситуациях. Наш вратарь много раз доказал, что он не боится ударов в створ своих ворот", - написал гендиректор "Пари НН".
Давид Мелик-Гусейнов также отметил, что Артур Нигматуллин заслужил вызов в сборную России.
Матч российской футбольной сборной с Кубой намечен на 20 ноября.
Ранее сообщалось, что главный тренер ФК "Пари НН" Сергей Юран обратил внимание на ошибки после поражения от ЦСКА.
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