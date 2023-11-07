Заседание Ассоциации Молодежных парламентов РФ в ПФО впервые прошло в ДНР Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Донецкой Народной Республике впервые состоялось заседание Ассоциации Молодежных парламентов РФ в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания.

Главными темами обсуждения стали обмен региональными практиками патриотического воспитания молодежи и опыт реализации проектов в сфере молодежного инициативного бюджетирования.

В состав делегации Приволжского федерального округа вошли координатор Ассоциации Молодежных парламентов РФ в ПФО Владимир Москаленко, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Артем Савин, представители молодежных парламентских структур округа.

В заседании Ассоциации также приняли участие, председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога, председатель комитета Народного Совета по молодежной политике и патриотическому воспитанию ДНР Роман Удалов, председатель Молодёжного Парламента ДНР Екатерина Яременко, председатель палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ Денис Седов.

Участники дискуссии обсудили актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи. Как было отмечено в ходе обсуждения, единого федерального закона, регулирующего данную сферу, в настоящее время нет, но в некоторых субъектах существуют свои региональные нормативные акты. Молодые парламентарии рассказали о разработке модельного проекта закона о патриотическом воспитании, который был недавно рассмотрен на окружной Ассоциации молодежных парламентов ПФО в Кирове. Законопроект получил поддержку от всех законодательных органов округа. Народный Совет ДНР будет опираться на модельный закон о патриотическом воспитании, предложенный ПФО при принятии своего республиканского закона.

"Очень рад, что ребята из ПФО окажут правовую, законотворческую и методическую помощь своим коллегам из Молодежного Парламента Республики в реализации проектов в сфере молодежной политики и патриотики. Сейчас мы активно работаем с молодежью и понимаем, что тема патриотического воспитания – одна из ключевых. Вместе с Министерством молодежной политики и Молодежным парламентом ДНР мы создали рабочую комиссию. Ее основная цель – разработка законопроекта в сфере молодежной политики, который урегулировал бы вопросы патриотического воспитания", - отметил председатель Народного Совета ДНР Артем Жога.

Кроме того, одним из главных вопросов стал опыт молодежного инициативного бюджетирования. С докладами о реализации программ выступили представители Пермского края, Удмуртской Республики и Самарской области. Молодежное инициативное бюджетирование – форма участия молодых людей в жизни региона. Программа предполагает возможность выдвинуть свой проект в одном из направлений и получить средства на его реализацию. Лучшие практики молодежного инициативного бюджетирования решено тиражировать во все субъекты ПФО.

"Приволжский федеральный округ - первый округ, представители всех региональных молодежных парламентов которого, выехали в Донецкую Народную Республику. Здесь сейчас активно выстраиваются основы молодежного парламентаризма, и мы рады поделиться своим опытом разработки законопроектов", - подчеркнул координатор Ассоциации Молодежных парламентов ПФО, член Молодежного парламента при законодательном Собрании Нижегородской области Владимир Москаленко.

В ходе рабочего визита в Донецкую Народную Республику члены Ассоциации молодежных парламентов ПФО посетили Детское клиническое территориальное медицинское объединение в Макеевке. Молодые парламентарии передали гуманитарную помощь для персонала больницы и детей: медикаменты, фрукты, игрушки, раскраски, принтеры, графические планшеты.

Кроме того, накануне молодые парламентарии встретились с заместителем председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александром Косачевым и членами регионального Молодежного парламента. Главной темой обсуждения стало межпарламентское сотрудничество и законотворческая работа в регионах. Молодежь Ростовской области отметила положительный опыт работы Ассоциации Молодежных парламентов ПФО и планирует перенять его для создания аналогичной ассоциации в Южном федеральном округе.

"Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области наделен правом законодательной инициативы. Этим опытом мы и поделились с коллегами из Ростова-на-Дону. После того, как наш парламент получил право вносить свои законы на рассмотрение – ребята стали более активно работать с комитетами Законодательного Собрания, тщательнее прорабатывать свои идеи. Но главное, кратно увеличилось количество законодательных инициатив. Отлично, что наши коллеги из Ростова-на-Дону видят это и также хотят полноправно участвовать в законотворческой работе своего региона", - сообщил председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Артем Савин.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин принял участие в заседании Молодежного парламента при ЗСНО.