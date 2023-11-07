Парадный расчет нижегородских кадетов принял участие в Параде Памяти в Самаре Общество

Нижегородские кадеты уже 11-й год подряд принимают участие в "Параде Памяти" в Самаре, посвященном военному параду в ноябре 1941 года.

Как отметил депутат Государственной Думы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов, Парад Памяти объединяет поколения защитников Родины.

"Ежегодно региональное отделение "Единой России" организует для наших кадет поездку на Парад Памяти в Самару на протяжении 11 лет. Для юных нижегородцев это важная и почетная миссия – представлять наш регион на таком масштабном патриотическом мероприятии. Уверен, что те из ребят, кто принимал участие в параде первые годы, сейчас уже став взрослыми, вспоминают об этом с гордостью и передают эту память своим детям. И важно, что эту традицию сегодня продолжают новые поколения. Это наша дань памяти, общей благодарности за Великую Победу, за мир, за Родину", - отметил Вадим Булавинов.

Отбор и подготовка к параду воспитанников Нижегородской кадетской школы идет несколько месяцев.

"Безусловно, для ребят это большая ответственность и большая честь. Участие в таком грандиозном и торжественном мероприятии формирует у молодежи чувства сопричастности к великой истории и гордости за свою страну. И они с большой надеждой и желанием едут в Самару. Конкурс серьезный. Расчетная коробка состоит из 48 человек плюс знаменная группа. Отбор ведется среди хорошистов и отличников в учебе, и тех, кто показывает высокие результаты при прохождении различных воинских сборов. Подготовка ведется на протяжении 4-5 месяцев. И наши кадеты всегда достойно участвуют в параде. У нас много детей, которые хотят продолжить военную династию, планируют поступать в военные вузы. И убежден, что в будущем они станут настоящими офицерами, защитниками Родины", - отметил старший воспитатель Нижегородской кадетской школы, майор запаса Сергей Рычагов.

"Герои и подвиги" - основная тема Парада Памяти 2023 года, которая объединяет героев времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Для ученика 9-го класса Матвея Толмакова участие в Параде Памяти имеет особое значение – что такое военная служба и доблесть в его семье знают не понаслышке.

"В годы Великой Отечественной войны на фронте воевали оба моих прадеда. Знаю, что прадедушка по маминой линии защищал Ленинград и дошел до Берлина. Прабабушка тоже была на фронте, вместе с солдатами копала окопы, готовила для них еду. И оба дедушки тоже принимали участие в военных действиях: один в Афганистане, другой в Чечне. А отец служил по контракту в Сирии. После школы я хочу поступить в летное училище, стать военным летчиком, защищать Родину, чтобы мирное небо было над головой. На парад я записался добровольно, потому что для меня это значимая дата. И очень рад, что меня взяли. Конечно, волнуюсь, но настрой боевой", - поделился кадет.

В этом году 7 ноября по площади Куйбышева в Самаре прошли 125 парадных подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов и кадетских классов из всех регионов ПФО, а также Дагестана, Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь.

Также в параде было задействовано 35 единиц исторической техники времен Великой Отечественной войны.

Напомним, масштабная патриотическая акция "Парад Памяти" проходит 7 ноября с 2011 года. Она посвящена легендарному параду в Куйбышеве (Самаре), который состоялся осенью в первый год Великой Отечественной войны.

7 ноября 1941 года в трех городах – Москве, Куйбышеве и Воронеже – прошли военные парады, призванные в первые тяжелые месяцы войны показать боевой дух, единство и мужество советского народа, нашей армии, продемонстрировать миру готовность сражаться с фашизмом до Победы. Парад в Куйбышеве по численности участников и военной техники тогда был самым масштабным. С парада бойцы отправлялись на фронт.

Каждый год Нижегородское региональное отделение "Единой России" в рамках партпроекта "Историческая память" оказывает помощь кадетской школе в организации поездки в Самару для участия в параде.

Сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях, по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".