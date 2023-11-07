Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2023 18:45  [40] Нижегородские и волгоградские школьники начали знакомство с историческими событиями в рамках проекта "Уроки с путешествием"
07 ноября 2023 18:23  [72] Подготовка к строительству газопровода в Ольгино стартовала в Щербинках
07 ноября 2023 18:07  [149] Брак 100-летнего жениха и 75-летней невесты зарегистрировали в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 17:46  [102] Межрегиональный центр учебно-педагогического округа будет создан в Мининском университете
07 ноября 2023 17:30  [111] Удалённый мониторинг полигонов ТКО появится в Нижегородской области
07 ноября 2023 17:19  [98] Парадный расчет нижегородских кадетов принял участие в Параде Памяти в Самаре
07 ноября 2023 17:10  [114] Каскад двух прудов расчистили в Большом Болдине
07 ноября 2023 16:44  [121] "Поезда здоровья" в 2023 году посетили уже более 48,7 тысячи нижегородцев
07 ноября 2023 16:30  [124] Заболеваемость COVID-19 в России за неделю подскочила более чем на 30%
07 ноября 2023 16:18  [136] Финал конкурса детского рисунка "Чистый взгляд" прошел в Кстове
Общество

Парадный расчет нижегородских кадетов принял участие в Параде Памяти в Самаре

07 ноября 2023 17:19  [98] Общество

Нижегородские кадеты уже 11-й год подряд принимают участие в "Параде Памяти" в Самаре, посвященном военному параду в ноябре 1941 года. 

Как отметил депутат Государственной Думы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов, Парад Памяти объединяет поколения защитников Родины.  

"Ежегодно региональное отделение "Единой России" организует для наших кадет поездку на Парад Памяти в Самару на протяжении 11 лет. Для юных нижегородцев это важная и почетная миссия – представлять наш регион на таком масштабном патриотическом мероприятии. Уверен, что те из ребят, кто принимал участие в параде  первые годы, сейчас уже став взрослыми, вспоминают об этом с гордостью и передают эту память своим детям. И важно, что эту традицию сегодня продолжают новые поколения. Это наша дань памяти, общей благодарности за Великую Победу, за мир, за Родину", - отметил Вадим Булавинов. 

Отбор и подготовка к параду воспитанников Нижегородской кадетской школы идет несколько месяцев.

"Безусловно, для ребят это большая ответственность и большая честь. Участие в таком грандиозном и торжественном мероприятии формирует у молодежи чувства сопричастности к великой истории и гордости за свою страну. И они с большой надеждой и желанием едут в Самару. Конкурс серьезный. Расчетная коробка состоит из 48 человек плюс знаменная группа. Отбор ведется среди хорошистов и отличников в учебе, и тех, кто показывает высокие результаты при прохождении различных воинских сборов. Подготовка ведется на протяжении 4-5 месяцев. И наши кадеты всегда достойно участвуют в параде. У нас много детей, которые хотят продолжить военную династию, планируют поступать в военные вузы. И убежден, что в будущем они станут настоящими офицерами, защитниками Родины", - отметил старший воспитатель Нижегородской кадетской школы, майор запаса Сергей Рычагов.

"Герои и подвиги" - основная тема Парада Памяти 2023 года, которая объединяет героев времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Для ученика 9-го класса Матвея Толмакова участие в Параде Памяти имеет особое значение – что такое военная служба и доблесть в его семье знают не понаслышке. 

"В годы Великой Отечественной войны на фронте воевали оба моих прадеда. Знаю, что прадедушка по маминой линии защищал Ленинград и дошел до Берлина. Прабабушка тоже была на фронте, вместе с солдатами копала окопы, готовила для них еду. И оба дедушки тоже принимали участие в военных действиях: один в Афганистане, другой в Чечне. А отец служил по контракту в Сирии. После школы я хочу поступить в летное училище, стать военным летчиком, защищать Родину, чтобы мирное небо было над головой. На парад я записался добровольно, потому что для меня это значимая дата. И очень рад, что меня взяли. Конечно, волнуюсь, но настрой боевой", - поделился кадет. 

В этом году 7 ноября по площади Куйбышева в Самаре прошли 125 парадных подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов и кадетских классов из всех регионов ПФО, а также Дагестана, Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь.

Также в параде было задействовано 35 единиц исторической техники времен Великой Отечественной войны.

Напомним, масштабная патриотическая акция "Парад Памяти" проходит 7 ноября с 2011 года. Она посвящена легендарному параду в Куйбышеве (Самаре), который состоялся осенью в первый год Великой Отечественной войны. 

7 ноября 1941 года в трех городах – Москве, Куйбышеве и Воронеже – прошли военные парады, призванные в первые тяжелые месяцы войны показать боевой дух, единство и мужество советского народа, нашей армии, продемонстрировать миру готовность сражаться с фашизмом до Победы. Парад в Куйбышеве по численности участников и военной техники тогда был самым масштабным. С парада бойцы отправлялись на фронт.

Каждый год Нижегородское региональное отделение "Единой России" в рамках партпроекта "Историческая память" оказывает помощь кадетской школе в организации поездки в Самару для участия в параде. 

Сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях,  по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Парад
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph