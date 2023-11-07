Сотрудника администрации Арзамасского района осудили за взятки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальника управления экономики, инвестиций и жилищной политики администрации Арзамасского района осудили за взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, обвиняемый в период с 2015 по 2017 год, а также в 2019 году передавал предпринимателю информацию о планируемых аукционах по поставке жилых помещений для сирот. В документации устанавливались необоснованно завышенные требования к приобретаемым квартирам, что ограничивало допуск к торгам возможных конкурентов.

При подведении итогов аукциона подсудимый отказывал в допуске конкурентам предпринимателя, а в аукционе побеждал взяткодатель.

Таким образом районная администрация заключила контракты на общую сумму более 11,7 млн рублей. На эти средства были приобретены жилые помещения, не соответствующие требованиям. Ущерб администрации составил более 3,9 млн рублей.

За покровительство при проведении торгов начальник управления требовал взятку, а в случае отказа от его предложения, угрожал чинить препятствия к победе в аукционах. Общая сумма полученной взятки превысила 3,7 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки) и 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 млн рублей. Также ему на 8 лет запрещено занимать определенные должности в госорганах, учреждениях и корпорациях.

В настоящее время уголовное дело в отношении взяткодателя находится на рассмотрении в Арзамасском городском суде.

Ранее сообщалось, что главу Чкаловского района Александра Кудряшова осудят за превышение полномочий.