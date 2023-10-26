Главу Чкаловского района Александра Кудряшова осудят за превышение полномочий Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Главу Чкаловского района Александра Кудряшова осудят за превышение полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, в декабре 2021 года глава г.о.г Чкаловск подписал акт выполненных работ по благоустройству пристани в Чкаловске. При этом он знал, что подрядчик ООО "Квелти" не выполнил работы полностью.

Этими действиями Александр Кудряшов нанес бюджету города ущерб на сумму более 6,4 млн рублей.

Расследование уголовного дела по статье 286 ч. 2 УК РФ (превышение должностных полномочий) завершено. Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также напомним, что в феврале на подрядчика благоустройства пристани в Чкаловске было заведено уголовное дело о мошенничестве.

Кроме того, на замглавы Чкаловска было заведено уголовное дело о превышении полномочий при благоустройстве. В апреле 2023 года суд приговорил его к году принудительных работ