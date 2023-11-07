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Общество

Почти 20 брошенных автомобилей с начала года переместили на штрафстоянку в Автозаводском районе

08 ноября 2023 14:03  [102] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода с начала 2023 года на штрафстоянку переместили 22 брошенных автомобиля. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, еще 71 автомобиль, находящийся в неисправном техническом состоянии, собственники убрали самостоятельно.

В администрации Нижнего Новгорода также отметили, что работа по выявлению брошенных автомобилей, мешающих проезду и парковке, ведется в городе на постоянной основе.

Всего с начала года на территории областного центра было выявлено и перемещено на штрафстоянки порядка 80 таких машин.

О брошенных автомобилях нижегородцы могут сообщать по телефонам в свою администрацию района.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Нижнего Новгорода с начала 2023 года эвакуировала 7877 автомобилей за нарушение правил стоянки.

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Теги:
Автомобили Парковки ПДД
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