Почти 20 брошенных автомобилей с начала года переместили на штрафстоянку в Автозаводском районе

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода с начала 2023 года на штрафстоянку переместили 22 брошенных автомобиля. Об этом сообщили в администрации района.
Согласно информации, еще 71 автомобиль, находящийся в неисправном техническом состоянии, собственники убрали самостоятельно.
В администрации Нижнего Новгорода также отметили, что работа по выявлению брошенных автомобилей, мешающих проезду и парковке, ведется в городе на постоянной основе.
Всего с начала года на территории областного центра было выявлено и перемещено на штрафстоянки порядка 80 таких машин.
О брошенных автомобилях нижегородцы могут сообщать по телефонам в свою администрацию района.
Ранее сообщалось, что ГИБДД Нижнего Новгорода с начала 2023 года эвакуировала 7877 автомобилей за нарушение правил стоянки.
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