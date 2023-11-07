Госдума приняла в первом чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий исключение полиса ОСАГО из списка документов, обязательных для регистрации транспортных средств.
Как сообщает телеканал "360", с данной инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв.
В пояснительной записке к документу изложена идея убрать обязательное заключение договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Депутаты нижней палаты парламента также рассмотрят возможность ввода процедуры прекращения регистрации по заявлению в случае похищения автомобиля.
Законопроектом также предусмотрен обязательный осмотр транспортного средства, которое было снято с госучёта. Для этого владелец должен подать заявление на возобновление учёта.
Напомним, что Госдума РФ приняла законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО. Согласно документу, теперь их можно будет оформлять даже на один день.
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