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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов

08 ноября 2023 13:40  [86] Общество

Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий исключение полиса ОСАГО из списка документов, обязательных для регистрации транспортных средств.

Как сообщает телеканал "360", с данной инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв.

В пояснительной записке к документу изложена идея убрать обязательное заключение договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Депутаты нижней палаты парламента также рассмотрят возможность ввода процедуры прекращения регистрации по заявлению в случае похищения автомобиля.

Законопроектом также предусмотрен обязательный осмотр транспортного средства, которое было снято с госучёта. Для этого владелец должен подать заявление на возобновление учёта.

Напомним, что Госдума РФ приняла законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО. Согласно документу, теперь их можно будет оформлять даже на один день.

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Теги:
Автомобили Законопроекты Страхование
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