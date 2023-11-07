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Общество

Ряд мероприятий к Всемирному фестивалю молодежи пройдет в Нижегородской области

08 ноября 2023 14:28  [44] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Марафон ежедневных розыгрышей и мероприятий "ВФМ. Первая глава", посвященный Всемирному фестивалю молодежи, стартовал сегодня в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, принять участие в мероприятиях марафона могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Итоги будут подведены 21 ноября.

Программа включает ежедневные мероприятия, а также открытые задания, в которых можно поучаствовать как онлайн, так и офлайн. С расписанием на неделю можно ознакомиться в группе во "ВКонтакте" "Молодежь Нижегородской области".

Участники интерактивов смогут получить призы в фирменном стиле Молодежной столицы России и Всемирного фестиваля молодежи. Пятеро человек, набравшие наибольшее количество баллов за интерактивы, смогут поехать в Москву на Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ 26 ноября — в день презентации стенда Нижегородской области.

Так, среди заданий марафона - тематический квиз по истории фестиваля, открытые встречи с участниками прошлых лет, съемка флешмоба под гимн фестиваля, встреча с его символом — Чебурашкой и многое другое.

С подробностями акции "ВФМ. Первая глава" можно ознакомиться по ссылке

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи состоится в России в марте 2024 года. В нем примут участие представители как минимум 155 стран.

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Теги:
Молодежь Фестиваль
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