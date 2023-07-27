Более 155 стран примут участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи Общество

Всемирный фестиваль молодёжи состоится в России в марте 2024 года. В нём примут участие как минимум 155 стран, сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксению Разуваеву.

"Буквально несколько дней назад подводили промежуточные итоги — у нас заявлено уже более 155 стран. Это лидеры некоммерческих организаций, молодые экологи и предприниматели", — рассказала глава Росмолодёжи.

Она отметила, что в рамках масштабного мероприятия будут представлены ключевые смыслы, ценности Всемирного фестиваля молодёжи, его программа и символ.

Мероприятие, напомним, планируется провести на Федеральной территории "Сириус" в Сочи в даты завершения Олимпиады 2014 года - с 1 по 7 марта. Таким образом, участники отметят десятилетие зимних Олимпийских игр.

Планируется, что фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Стоит отметить, что последний раз Всемирный фестиваль студентов и молодёжи прошёл в 2017 году также в Сочи. Идея вновь провести его была озвучена президенту в рамках встречи с учащимися вузов 25 января этого года.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении на территории России Всемирного фестиваля молодёжи.

В состав оргкомитета по подготовке фестиваля вошёл и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.