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Общество

Проект Нижегородской области победил на конкурсе лучших управленческих практик "Смарт Диалог"

08 ноября 2023 14:52  [110] Общество

Проект по smart-маршрутизации пациентов стал победителем конкурса "Смарт Диалог" в номинации "Новые информационные решения в помощь пациентам". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Проект разработали специалисты ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России Павел Медведев и Наталья Морозова. 

Система smart-маршрутизации позволяет сократить время прохождения медицинского осмотра в два раза. К решению проблемы в Приволжском окружном медцентре подключили искусственный интеллект – система сама в реальном времени прописывает пациенту маршрут по кабинетам, которые надо посетить, в зависимости от очередей и времени приема врачей. 

В результате нагрузка на всех специалистов поликлиники распределяется эффективнее, время ожидания в очереди сокращается. В среднем, время медосмотра в ПОМЦ уже сократилось в два раза. 

Услуга доступна всем пациентам. Важно, что разработкой системы занимались отечественные специалисты. Все комплектующие и программное обеспечение также российские. 

Всего победителями конкурса лучших управленческих практик "Смарт Диалог" стали 11 регионов России. Они представили 13 проектов в области здравоохранения, образования и социальной политики, которые доказали свою эффективность.

"Экспертам было непросто выбрать 13 лучших из 603 решений. Те, что вошли в число победителей, отличаются эффективностью и неординарностью подходов. Это и использование искусственного интеллекта для построения оптимального маршрута при медосмотре, и СМС-информирование граждан о статусе вызова бригады скорой помощи, а также обучение специалистов сферы услуг взаимодействию с людьми с ОВЗ", - сказал заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Илья Мамыкин.

"Практики, которые были отобраны экспертами, должны сделать реализацию социальных задач в регионах России эффективнее. Это окажет непосредственное влияние на повышение качества жизни граждан. Все практики-победители основаны на современных управленческих, цифровых и образовательных технологиях и несомненно будут представлять интерес для других регионов", - отметил директор по цифровой трансформации АНО "Диалог Регионы" Феликс Гадзаов.

Сегодня, 8 ноября, стартовало общественное голосование среди победителей. Оно пройдет до 8 декабря 2023 года в группе "Смартеки" https://vk.com/smarteka_asi в социальной сети ВКонтакте. 

 

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Теги:
Медицина и здоровье
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