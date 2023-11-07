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Ученые ННГУ создали вакцину для профилактики опухолей головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно информации, при создании вакцины специалисты НИИ нейронаук, кафедры общей и медицинской генетики и кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ соединили дендритные клетки костного мозга мышей с фрагментами опухоли, которая была разрушена под действием фотодинамической терапии.
Дендритноклеточные вакцины активируют иммунитет и помогают организму распознавать опухолевые клетки. В ходе эксперимента в мозг вакцинированных мышей подсаживали опухоль. Выживаемость мышей с одной из самых агрессивных опухолей - глиомой - составила 75-100%. Без препарата животные быстро погибали.
Сейчас активация собственного иммунитета используется как поддерживающая терапия и профилактика метастазирования, но ученые ННГУ считают, что этот метод можно использовать и как самостоятельное лечение.
Как рассказал сотрудник лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Тихон Редькин, в дальнейшем планируется разработать вакцину для лечения опухоли. В ней будут использоваться убитые клетки опухоли пациента, что позволит бороться с самим заболеванием, а не симптомами.
Для разработки такого препарата планируется смоделировать патологию на лабораторных животных, а затем провести лечение опухоли иммуногенной вакциной.
Ранее сообщалось, что нейроинтерфейс для ускорения реакций мозга пожилых людей разрабатывается в ННГУ.
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