Почти 90 детей с гепатитом С состоят на учёте в Нижегородской области Общество

Перечень детских заболеваний, лечение которых финансирует фонд "Круг добра", был в очередной раз расширен. Теперь современную лекарственную терапию за счёт средств госфонда могут получить дети с хроническим гепатитом С.

Напомним, "Круг добра" был создан в январе 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина. Фонд помогает детям с редкими и тяжёлыми заболеваниями, закупая для них дорогостоящие препараты, а также финансируя инновационные методы лечения.

Попечительский совет фонда "Круг добра" включил в перечень для закупок препараты для лечения гепатита С — Глекапревир/Пибрентасвир и Велпатасвир/Софосбувир. Получить его могут дети с гепатитом C от 3 до 18 лет включительно.

Как сообщили в Минздраве РФ, заявку на лечение можно подать не только через лечащего врача, но и через портал "Госуслуги".

Своевременное оказание помощи детям с хроническим гепатитом С позволит предотвратить прогрессирование заболевания, снизить его неблагоприятные последствия - в том числе развитие фиброза, цирроза и рака печени, а также исключить дальнейшее распространение инфекции.

По данным Межрегиональной общественной организации "Вместе против гепатита", в Нижегородской области на учёте состоит 87 детей с гепатитом С: из них 79 - в возрасте от 3 до 18 лет, и 8 - в возрасте до 3 лет.

Но по мнению специалистов, официальная статистика не отражает реальной ситуации, поскольку не все случаи гепатита С у детей регистрируются. Это связано с тем, что заболевание на начальных этапах себя никак не проявляет, родители могут даже не подозревать о том, что их ребенок болен.

Согласно эпидемиологическим данным, носителями антител к вирусу гепатита С может быть до 0,2% детской популяции, что в Нижегородской области может достигать 1200 человек. Это означает, что многим детям с гепатитом С ещё не поставлен диагноз.

Гепатит С чаще всего не имеет специфических симптомов. Болезнь иногда может проявляться повышенной утомляемостью, лёгкими болями в животе или температурой тела 37–37,4 градуса. У детей заболевание может сопровождаться в том числе отставанием в развитии.

Более выраженные симптомы появляются тогда, когда развиваются различные осложнения, в том числе цирроз печени, сердечно-сосудистые, эндокринные и множество других заболеваний.

Как рассказала рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Нижегородской области Елена Сидоренкова, столкнуться с гепатитом С могут абсолютно благополучные люди. Дети могут быть инфицированы от матери во время родов, при переливании крови или других инвазивных медицинских и стоматологических процедурах, а также при пирсинге или несении тату.

В нашем регионе лечение гепатита С у детей проводится на базе клинико-диагностического отделения ГБУЗ НО "Инфекционной клинической больницы №23".

В случае лабораторного подтверждения инфицирования вирусом гепатита С законному представителю с ребёнком необходимо записаться на приём врача-инфекциониста больницы №23 для оформления заявки на получение терапии.