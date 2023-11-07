Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2023 17:17  [82] Глава Роспотребнадзора Попова: В вакцинации от коронавируса нет необходимости
08 ноября 2023 17:11  [124] Нижегородца задержали за попытку принять участие в СВО на стороне Украины
08 ноября 2023 16:57  [87] Почти 90 детей с гепатитом С состоят на учёте в Нижегородской области
08 ноября 2023 16:54  [92] Гимназия №2 открылась после капремонта в Нижнем Новгороде
08 ноября 2023 16:21  [112] Второе судно "Метеор" спустили на воду в Нижегородской области
08 ноября 2023 15:46  [124] Пять проектов развития исторических территорий представили нижегородские участники проекта "Лидеры наследия"
08 ноября 2023 15:36  [127] Около 15 тысяч иностранцев депортировали из России после операции "Нелегал-2023"
08 ноября 2023 15:23  [138] Ученые ННГУ создали вакцину для профилактики опухолей головного мозга
08 ноября 2023 14:52  [134] Проект Нижегородской области победил на конкурсе лучших управленческих практик "Смарт Диалог"
08 ноября 2023 14:28  [132] Ряд мероприятий к Всемирному фестивалю молодежи пройдет в Нижегородской области
Общество

Почти 90 детей с гепатитом С состоят на учёте в Нижегородской области

08 ноября 2023 16:57  [87] Общество

Перечень детских заболеваний, лечение которых финансирует фонд "Круг добра", был в очередной раз расширен. Теперь современную лекарственную терапию за счёт средств госфонда могут получить дети с хроническим гепатитом С.

Напомним, "Круг добра" был создан в январе 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина. Фонд помогает детям с редкими и тяжёлыми заболеваниями, закупая для них дорогостоящие препараты, а также финансируя инновационные методы лечения.

Попечительский совет фонда "Круг добра" включил в перечень для закупок препараты для лечения гепатита С — Глекапревир/Пибрентасвир и Велпатасвир/Софосбувир. Получить его могут дети с гепатитом C от 3 до 18 лет включительно.

Как сообщили в Минздраве РФ, заявку на лечение можно подать не только через лечащего врача, но и через портал "Госуслуги".

Своевременное оказание помощи детям с хроническим гепатитом С позволит предотвратить прогрессирование заболевания, снизить его неблагоприятные последствия - в том числе развитие фиброза, цирроза и рака печени, а также исключить дальнейшее распространение инфекции.

По данным Межрегиональной общественной организации "Вместе против гепатита", в Нижегородской области на учёте состоит 87 детей с гепатитом С: из них 79 - в возрасте от 3 до 18 лет, и 8 - в возрасте до 3 лет.

Но по мнению специалистов, официальная статистика не отражает реальной ситуации, поскольку не все случаи гепатита С у детей регистрируются. Это связано с тем, что заболевание на начальных этапах себя никак не проявляет, родители могут даже не подозревать о том, что их ребенок болен.

Согласно эпидемиологическим данным, носителями антител к вирусу гепатита С может быть до 0,2% детской популяции, что в Нижегородской области может достигать 1200 человек. Это означает, что многим детям с гепатитом С ещё не поставлен диагноз.

Гепатит С чаще всего не имеет специфических симптомов. Болезнь иногда может проявляться повышенной утомляемостью, лёгкими болями в животе или температурой тела 37–37,4 градуса. У детей заболевание может сопровождаться в том числе отставанием в развитии.

Более выраженные симптомы появляются тогда, когда развиваются различные осложнения, в том числе цирроз печени, сердечно-сосудистые, эндокринные и множество других заболеваний.

Как рассказала рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Нижегородской области Елена Сидоренкова, столкнуться с гепатитом С могут абсолютно благополучные люди. Дети могут быть инфицированы от матери во время родов, при переливании крови или других инвазивных медицинских и стоматологических процедурах, а также при пирсинге или несении тату.

В нашем регионе лечение гепатита С у детей проводится на базе клинико-диагностического отделения ГБУЗ НО "Инфекционной клинической больницы №23".

В случае лабораторного подтверждения инфицирования вирусом гепатита С законному представителю с ребёнком необходимо записаться на приём врача-инфекциониста больницы №23 для оформления заявки на получение терапии.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
16 марта 2023 12:31  [1213] Наталья Савицкая: "Вирус гепатита С не передается воздушно-капельным и контактным путем"
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph