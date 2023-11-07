Сотрудники нижегородского МЧС ликвидируют последствия ДТП около Заволжья

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Сотрудники нижегородского МЧС вечером 8 ноября принимают участие в ликвидации последствий ДТП на железной дороге около Заволжья.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, следовавший из Заволжья в Нижний Новгород пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком. Авария произошла в районе поселка Трестьяны.
Пожарные потушили загоревшийся после удара автомобиль. Водитель грузовика погиб.
На месте работают 10 специалистов и 2 единицы техники МЧС России.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием электропоезда и грузовика произошло около Заволжья.
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