Сотрудники нижегородского МЧС ликвидируют последствия ДТП около Заволжья Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудники нижегородского МЧС вечером 8 ноября принимают участие в ликвидации последствий ДТП на железной дороге около Заволжья.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, следовавший из Заволжья в Нижний Новгород пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком. Авария произошла в районе поселка Трестьяны.

Пожарные потушили загоревшийся после удара автомобиль. Водитель грузовика погиб.

На месте работают 10 специалистов и 2 единицы техники МЧС России.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием электропоезда и грузовика произошло около Заволжья.