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Происшествия

Сотрудники нижегородского МЧС ликвидируют последствия ДТП около Заволжья

08 ноября 2023 17:39  [31] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудники нижегородского МЧС вечером 8 ноября принимают участие в ликвидации последствий ДТП на железной дороге около Заволжья.  

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, следовавший из Заволжья в Нижний Новгород пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком. Авария произошла в районе поселка Трестьяны. 

Пожарные потушили загоревшийся после удара автомобиль. Водитель грузовика погиб.

На месте работают 10 специалистов и 2 единицы техники МЧС России. 

Ранее сообщалось, что ДТП с участием электропоезда и грузовика произошло около Заволжья.

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Теги:
ДТП Заволжье МЧС
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