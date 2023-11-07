ДТП с участием электропоезда и грузовика произошло около Заволжья

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Дорожно-транспортное происшествие с участием электропоезда и грузовика произошло около Заволжья в Нижегородской области 8 ноября, сообщает ИА "Время Н".
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля погиб.
Информация о других пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее сообщалось, что грузовой поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Дзержинске.
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