ДТП с участием электропоезда и грузовика произошло около Заволжья Происшествия

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Дорожно-транспортное происшествие с участием электропоезда и грузовика произошло около Заволжья в Нижегородской области 8 ноября, сообщает ИА "Время Н".

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля погиб.

Информация о других пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Дзержинске.