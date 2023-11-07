Центр международного сотрудничества и туризма создадут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АНО "Центр международного сотрудничества и туризма" планируется создать в Нижнем Новгороде. Соответствующее предложение департамента развития внешних связей и туризма мэрии рассмотрят депутаты Гордумы на заседании 22 ноября.

Как отмечается в проекте решения, представители Нижнего Новгорода в 2022 году приняли участие в 31 мероприятии, организованном зарубежными и российскими партнерами, а в столице Приволжья прошло более 30 мероприятий международного и межрегионального уровня.

Сейчас у Нижнего Новгорода насчитывается 21 город-побратим и 5 городов-партнеров, ведется работа по установлению сотрудничества с городами в Египте, Котд’Ивуаре, Камеруне, Индии, Турции, Иране.

Для эффективного развития международной и межрегиональной деятельности Нижнего Новгорода департамент предлагает создать АНО "Центр международного сотрудничества и туризма".

Организация будет предоставлять услуги в сфере международного и межрегионального сотрудничества, направленного на развитие Нижнего Новгорода как экономического, образовательного, культурного, спортивного, туристического, молодежного центра

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, Думы Нижнего Новгорода и Госдумы РФ обсудили перспективы развития туризма в регионе.