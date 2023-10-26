Перспективы развития туризма в Нижегородской области обсудили депутаты трех уровней Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Совместное совещание депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области, депутатов городской Думы Нижнего Новгорода и Госдумы РФ прошло в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, на встрече парламентарии обсудили перспективы развития туризма в Нижнем Новгороде и регионе.

Так, в городе реализуется проект "Туристский код центра Нижнего Новгорода", который планируется внедрить до конца 2023 года. Территория проекта включает в себя целый ряд знаковых городских пространств: Заповедные кварталы, площадь Горького, улицы Большая Покровская и Грузинская, район Започаинье, Нижне-Волжскую и Верхне-Волжскую набережные, а также набережную Федоровского, улицы Рождественскую и Кожевенную. Там, в историческом квартале "Миллионка", отреставрированном к 800-летию Нижнего Новгорода, депутаты побывали до начала заседания, оценив его туристическую привлекательность. Квартал представляет собой небольшую улочку с богатой историей – раньше здесь находились ночлежные дома и лавки ремесленников. Современную территорию также будут активно осваивать предприниматели, планируется развивать точки общепита и открывать продажу сувениров.

"Нижегородская область входит в топ-3 по привлеченным средствам по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", а также в топ-5 самых популярных направлений туризма. Используются меры поддержки для инвесторов туристской отрасли, которые сейчас являются одной из составляющих экономического развития региона. В следующем году мы совместно с региональным правительством проведем мониторинг действующих мер поддержки и, в случае необходимости, актуализируем и доработаем закон "О туристской деятельности на территории Нижегородской области", - сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Спикер добавил, что в конце лета во время выездного совещания Совета Госдумы, посвященного вопросам развития водного пассажирского транспорта в Поволжье, участники во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным обсудили доступность лизинга судов на подводных крыльях, необходимость модернизации причальной инфраструктуры и реконструкции шлюзов. Сейчас в Госдуме обсуждается вопрос выделения дополнительных средств на эти цели.

В числе других актуальных вопросов отрасли спикер отметил дефицит гостиничных мест и недостаточное развитие инфраструктуры, в том числе, для маломобильных жителей. Депутаты договорились вернуться к обсуждению вопросов доступности туристической среды на будущих совместных заседаниях.

Вместе с вопросами развития туризма депутаты обсудили ещё одну форму досуга для местных жителей - работу соседских центров, благодаря которым люди могут не только получить социальную поддержку, но и реализовать свои инициативы.

"В Нижнем Новгороде активно развиваются доступные пространства для общения внутри дворов, территорий, ТОСов. Город вкладывается в это направление работы. Соседские центры – это то хорошо забытое старое, которое раньше называлось клубами по месту жительства. Таких центров коммуникаций, правильно ориентированного досуга и для старшего поколения, и для молодежи было достаточно много. Сегодня этот опыт уже в современном аспекте работы дает свои плоды, поэтому коллеги-депутаты поддерживают дальнейшее развитие соседских центров и их расширение на все районы города", - подчеркнул председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Подобный формат трёхстороннего сотрудничества депутатов разных уровней существует уже несколько лет и позволяет вырабатывать наиболее оптимальные способы решения актуальных для жителей проблем. Сейчас депутаты работают над повышением уровня взаимодействия.

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич предложил сформировать Совет законодателей с участием городской Думы, Законодательного Собрания региона и депутатов Госдумы от Нижегородской области.

"Такой Совет на регулярной основе мог бы решать три вопроса. Во-первых, контроль и распределение бюджетных средств, которые закладываются на уровне Федерации и идут на расходование различных программ в Нижегородский области и муниципалитетах. Во-вторых, формирование консолидированной позиции по конкретным законодательным инициативам, которые находятся на рассмотрении Госдумы или готовятся к внесению. И, наконец, определение приоритетов социально-экономической повестки для обсуждения на федеральном уровне. Мы понимаем, что по ряду вопросов проблемы есть, а решение еще только предстоит найти. Такое сотрудничество поможет нам повысить эффективность парламентской работы на федеральном уровне и усилить голос Нижегородской области в Госдуме", - прокомментировал Юрий Станкевич.

Ранее сообщалось, что портал Russia.Travel представил программу зимнего отдыха в Нижнем Новгороде.

Напомним, что туристический потенциал Нижегородской области представили на национальном туристическом портале Russia.Travel.

Кроме того, простые маршруты по Нижнему Новгороду появились на портале "Знакомьтесь, Нижний".