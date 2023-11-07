ФАП открылся в деревне Асташиха Воскресенского округа Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Асташиха Воскресенского округа.

Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, ФАП построили по нацпроекту "Здравоохранение", всего на возведение объекта из федерального бюджета было направлено 16 млн рублей.

Лечебное учреждение располагает кабинетом приема пациентов, процедурным кабинетом. Здесь полностью смонтированы все коммуникации (отопление, водоснабжение, канализация, резервный источник электроснабжения), а также подключена сеть Интернет.

Фельдшеру ФАПа также выделен специальный медицинский автомобиль.

В новой поликлинике оборудованы комната для персонала, помещение для хранения лекарственных средств, санузел.

Как отметила главный врач Воскресенской ЦРБ Наталья Ильина, в медучреждение также поступило медицинское оборудование на сумму 1,2 млн рублей, для проведения основных анализов у пациентов.

Участок обслуживания ФАП включает в себя три населенных пункта: это деревня Асташиха, село Благовещенское и село Знаменское - с общей численностью населения более 300 человек.

Ранее сообщалось, что новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Турбанка Спасского района.

ФАП после ремонта по нацпроекту открылся в селе Бахтызино Вознесенского округа.