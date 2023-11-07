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Пьяного водителя с погоней и стрельбой задержали в Лысковском районе

09 ноября 2023 11:50  [39] Происшествия

В Лысковском районе полицейским пришлось применить табельное оружие для остановки транспортного средства нарушителя. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе несения службы сотрудники ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ-21213, который слишком медленно двигался по дороге. Его решили остановить для проверки состояния водителя. Но вместо выполнения требования об остановке водитель решил ускориться - и скрыться.

При этом он грубо нарушал ПДД. Сотрудники полиции, начав преследование данной машины, через громкоговоритель требовали от водителя остановиться. Его также неоднократно предупредили, что в случае неисполнения требований будет применено оружие.

Однако азартный правонарушитель не прекратил попытки скрыться и во время погони по касательной задел патрульный автомобиль.

Сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, которые остались без внимания, инспектор прицельно попал уже по колёсам авто.

Даже после этого водитель продолжил попытку скрыться, но машина с простреленными колёсами дальше ехать отказалась. После этого 31-летнего нарушителя задержали и доставили в отдел полиции, а его "Ниву" транспортировали на спецстоянку.

Как показало освидетельствование, водитель был пьян. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

В итоге мужчину пока арестовали на 7 суток. Кроме того, на него завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В ГУ МВД уточнили, что в ходе погони никто из участников дорожного движения не пострадал.

 

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Теги:
ГИБДД Лысковский район МВД
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