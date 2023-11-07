Ремонтные работы в парке Кулибина планируется завершить к 30 ноября Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Ремонтные работы в парке Кулибина планируется завершить к 30 ноября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, на данный момент в парке полностью завершены работы по устройству спортивной площадки и покрытий пешеходных дорожек.

Также закончен ремонт шахматного павильона, установлены сети наружного освещения.

До конца ноября запланировано завершение установки ограждения по периметру парка.

Также к этому времени подрядчик должен обустроить детскую площадку и входные группы в парк.

"Продление сроков благоустройства парка связано с необходимостью выполнения дополнительных работ, неучтенных в проектной документации (благоустройство территории, прилегающей к памятнику Кулибина, устройство и ремонт покрытий и др.) и сложностью подготовки основания ограждения", - уточнили в администрации района.

Ранее сообщалось, что ремонт парка Кулибина завершится в октябре, позже окончание работ было перенесено на ноябрь.