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Общество

Ремонтные работы в парке Кулибина планируется завершить к 30 ноября

09 ноября 2023 13:53  [123] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Ремонтные работы в парке Кулибина планируется завершить к 30 ноября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, на данный момент в парке полностью завершены работы по устройству спортивной площадки и покрытий пешеходных дорожек.

Также закончен ремонт шахматного павильона, установлены сети наружного освещения.

До конца ноября запланировано завершение установки ограждения по периметру парка.

Также к этому времени подрядчик должен обустроить детскую площадку и входные группы в парк. 

"Продление сроков благоустройства парка связано с необходимостью выполнения дополнительных работ, неучтенных в проектной документации (благоустройство территории, прилегающей к памятнику Кулибина, устройство и ремонт покрытий и др.) и сложностью подготовки основания ограждения", - уточнили в администрации района.

Ранее сообщалось, что ремонт парка Кулибина завершится в октябре, позже окончание работ было перенесено на ноябрь.

 

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Теги:
Благоустройство Нижегородский район Парки
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