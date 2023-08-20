Ремонт парка Кулибина в Нижнем Новгороде завершится в октябре Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт парка Кулибина в Нижнем Новгороде завершится в октябре, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, во время проведения благоустройства в сквере были выявлены дополнительные объемы работ, не предусмотренные ранее.

К сентябрю подрядчик завершил вырубку аварийных деревьев, обустроил спортивную площадку, отремонтировал шахматный дом.

В настоящее время продолжается прокладка новой тропиночной сети, установка ограждений.

Ранее сообщалось, что восстановление шахматного клуба проходит в парке Кулибина в Нижнем Новгороде в рамках работ по благоустройству общественного пространства.

Напомним, благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде в середине июня.

Всего на проведение работ было выделено 123,3 млн рублей.