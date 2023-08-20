Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Ремонт парка Кулибина в Нижнем Новгороде завершится в октябре, сообщается на сайте pravda-nn.ru.
Согласно информации, во время проведения благоустройства в сквере были выявлены дополнительные объемы работ, не предусмотренные ранее.
К сентябрю подрядчик завершил вырубку аварийных деревьев, обустроил спортивную площадку, отремонтировал шахматный дом.
В настоящее время продолжается прокладка новой тропиночной сети, установка ограждений.
Ранее сообщалось, что восстановление шахматного клуба проходит в парке Кулибина в Нижнем Новгороде в рамках работ по благоустройству общественного пространства.
Напомним, благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде в середине июня.
Всего на проведение работ было выделено 123,3 млн рублей.
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