Оплата проезда с помощью биометрии может появиться в метро Нижнего Новгорода Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Оплата проезда с помощью биометрии может появиться в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

Согласно информации, в 2024 году внедрение такого способа оплаты запланировано в метро Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары и Новосибирска.

Для оплаты проезда больше не потребуются жетоны, карточки или смартфон, достаточно лишь отсканировать свое лицо перед турникетом - и плата спишется автоматически.

"Главное, голову дома не забыть", - отмечают авторы канала.

Впервые в мире оплату проезда с помощью биометрических данных ввели в метрополитене Москвы в 2021 году. За 2 года такой функцией воспользовались более 80 млн раз.

Как сообщает телеканал "360", технология полностью российская, имеет банковский уровень защиты, а все данные в ней зашифрованы.

При этом оплатить проезд с помощью чужой личности не получится: технология Liveness отличает фото от лица живого человека.

Ранее сообщалось, что оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода.