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Около 3,3 млн человек подписаны на нижегородские госпаблики. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Нижегородской области Алексей Ушаков.
Согласно информации, сейчас в регионе функционирует 3723 госпаблика. Всего у госпабликов в России насчитывается 115 миллионов подписчиков, из которых 46 млн - уникальные.
Алексей Ушаков отметил, что задача госпабликов – обеспечивать потребности жителей региона в достоверной и оперативной информации.
В Нижегородской области для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, на которых они обучаются ведению страниц и коммуникации с подписчиками. В 2023 году уже проведено 14 таких мероприятий, на которых обучились 836 человек.
Ранее сообщалось, что доля патриотического контента в нижегородских соцсетях не превышает 1%.
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