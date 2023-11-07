Около 3,3 млн человек подписаны на нижегородские госпаблики Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 3,3 млн человек подписаны на нижегородские госпаблики. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Нижегородской области Алексей Ушаков.

Согласно информации, сейчас в регионе функционирует 3723 госпаблика. Всего у госпабликов в России насчитывается 115 миллионов подписчиков, из которых 46 млн - уникальные.

Алексей Ушаков отметил, что задача госпабликов – обеспечивать потребности жителей региона в достоверной и оперативной информации.

В Нижегородской области для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, на которых они обучаются ведению страниц и коммуникации с подписчиками. В 2023 году уже проведено 14 таких мероприятий, на которых обучились 836 человек.

Ранее сообщалось, что доля патриотического контента в нижегородских соцсетях не превышает 1%.