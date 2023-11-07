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Общество

Многодетные семьи в России предложили освободить от подоходного налога

09 ноября 2023 17:53  [64] Общество
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Фото: с сайта Совета Федерации

В Москве на площадке Совета Федерации Федерального собрания РФ проходят парламентские слушания на тему "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика".

В ходе обсуждений спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на необходимость рассмотреть вопрос о налоговых преференциях для многодетных семей.

Помимо этого, Матвиенко отметила важность формирования в России программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов с планировкой, ориентированной на многодетные семьи.

"Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети", — приводит слова спикера Совфеда телеканал "360".

По её словам, эта категория россиян на сегодняшний день находится на историческом максимуме.

Также валентина Матвиенко отметила и необходимость внедрения мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.

Ранее сообщалось, что количество многодетных семей в Нижегородской области за 4 месяца 2023 года увеличилось на 658.

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Теги:
Многодетные семьи Совет Федерации
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