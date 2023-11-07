Многодетные семьи в России предложили освободить от подоходного налога Общество

Валентина Матвиенко Фото: с сайта Совета Федерации

В Москве на площадке Совета Федерации Федерального собрания РФ проходят парламентские слушания на тему "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика".

В ходе обсуждений спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на необходимость рассмотреть вопрос о налоговых преференциях для многодетных семей.

Помимо этого, Матвиенко отметила важность формирования в России программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов с планировкой, ориентированной на многодетные семьи.

"Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети", — приводит слова спикера Совфеда телеканал "360".

По её словам, эта категория россиян на сегодняшний день находится на историческом максимуме.

Также валентина Матвиенко отметила и необходимость внедрения мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.