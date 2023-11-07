Туристический центр Нижнего Новгорода откроют в китайском Хэфэе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новые договоренности с китайскими городами-побратимами Цзинань и Хэфэй заключила нижегородская мэрия. Об этом сообщил в соцсетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В конце октября нижегородская делегация в составе сотрудников городской администрации, представителей бизнеса и ведущих вузов работала в Китае.

"Вместе с партнёрами из нашего города-побратима Хэфэя планируем создать экономический, культурно-образовательный и туристический центр Нижнего Новгорода в их городе. Обсудили вариант, что он разместится в недавно открытой парковой локации Нижнего Новгорода в Хэфэе, но рассматриваем и другие варианты", - отметил глава города, ранее сообщивший, что подобный центр открыли в нижегородском городе-побратиме Цзинане.

Также, по его словам, стороны обсудили возможность сотрудничества центрального района города Цзинань Ли Ся с нижегородскими районами. "Сейчас прорабатываем вопрос, какие именно районы Нижнего подключить. Опыт будет интересный. В Ли Ся расположены крупнейшие школы, предприятия, парки и учреждения культуры", - написал мэр.

Во время встречи со студентами Шаньдунского университета, как рассказал Юрий Шалабаев, родилась идея проведения карьерного форума для иностранных студентов в Нижнем Новгороде. "Такой форум для нижегородских школьников и студентов с успехом проходит у нас уже несколько лет. Пора расширяться", – подчеркнул он.

Кроме того, были подписаны протоколы по развитию сотрудничества с Цзинанем и Хэфэем. В следующем году Нижний Новгород и города-побратимы отметят 30 и 5 лет установления побратимских отношений соответственно.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область будет сотрудничать с двумя провинциями Китая.

Напомним, в октябре делегация Нижнего Новгорода посетила два города-побратима: Цзинань и Хэфэй.