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Делегация Нижнего Новгорода работает в Китае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Вовк.
Согласно информации, делегацию возглавил замглавы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, а в ее состав вошли представители администрации города, вузов и бизнес-сообщества.
Во время своего визита нижегородцы посетят два города-побратима: Цзинань и Хэфэй.
Так, в Цзинане делегация приняла участие в открытии парка Нижнего Новгорода, а представители бизнеса посетили Шаньдунский выставочный центр НХП.
Кроме того, в Цзинане открылся экономический, культурно-образовательный и туристический центр Нижнего Новгорода. Он обустроен в отдельном трехэтажном здании, в котором размещены актовый зал, залы для переговоров, а также экспозиции, посвященные Нижнему Новгороду и Цзинаню.
Планируется, что в Цзинане нижегородцы также посетят вузы города и различные предприятия.
Напомним, в августе Нижний Новгород и китайский город Уси подписали меморандум о взаимопонимании.
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