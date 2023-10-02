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Политика

Делегация Нижнего Новгорода работает в Китае

23 октября 2023 10:44  [2] Политика

Фото: Telegram-канал Андрея Вовка

Делегация Нижнего Новгорода работает в Китае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Вовк.

Согласно информации, делегацию возглавил замглавы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, а в ее состав вошли представители администрации города, вузов и бизнес-сообщества.

Во время своего визита нижегородцы посетят два города-побратима: Цзинань и Хэфэй.

Так, в Цзинане делегация приняла участие в открытии парка Нижнего Новгорода, а представители бизнеса посетили Шаньдунский выставочный центр НХП.

Кроме того, в Цзинане открылся экономический, культурно-образовательный и туристический центр Нижнего Новгорода. Он обустроен в отдельном трехэтажном здании, в котором размещены актовый зал, залы для переговоров, а также экспозиции, посвященные Нижнему Новгороду и Цзинаню.

Планируется, что в Цзинане нижегородцы также посетят вузы города и различные предприятия.

Напомним, в августе Нижний Новгород и китайский город Уси подписали меморандум о взаимопонимании.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Международное сотрудничество
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