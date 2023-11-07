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"Заповедные кварталы" запускают авторские экскурсии по нижегородскому стрит-арту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Так, художница, резидент студии "Тихая" Елена Лисица расскажет о стрит-арте в дворах Трехсвятского и Студеного кварталов. Участники прогулки изучат самобытный язык местных художников, благодаря которому Нижний Новгород считается неофициальной "столицей стрит-арта".
Первая экскурсия пройдет 18 ноября.
Также в ноябре в усадьбе Гусевых будут проходить творческие вечера "Чувство прекрасного". Первое такое мероприятия пройден 15 ноября.
Нижегородцы и гости города могут прослушать лекцию об истории живописи, попробовать чай из самовара с угощениями-"заедками", а также принять участие в мастер-классе "Бесконечность акварели".
С подробностями можно ознакомиться на сайте "Заповедных кварталов".
Ранее сообщалось, что Intervals Festival пройдет в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая 2024 года.
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