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Культура и отдых

"Заповедные кварталы" запускают авторские экскурсии по нижегородскому стрит-арту

09 ноября 2023 17:42  [76] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Заповедные кварталы" запускают авторские экскурсии по нижегородскому стрит-арту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Так, художница, резидент студии "Тихая" Елена Лисица расскажет о стрит-арте в дворах Трехсвятского и Студеного кварталов. Участники прогулки изучат самобытный язык местных художников, благодаря которому Нижний Новгород считается неофициальной "столицей стрит-арта".

Первая экскурсия пройдет 18 ноября.

Также в ноябре в усадьбе Гусевых будут проходить творческие вечера "Чувство прекрасного". Первое такое мероприятия пройден 15 ноября.

Нижегородцы и гости города могут прослушать лекцию об истории живописи, попробовать чай из самовара с угощениями-"заедками", а также принять участие в мастер-классе "Бесконечность акварели".

С подробностями можно ознакомиться на сайте "Заповедных кварталов".

Ранее сообщалось, что Intervals Festival пройдет в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая 2024 года.

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