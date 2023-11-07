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Культура и отдых

Intervals Festival пройдет в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая 2024 года

09 ноября 2023 13:15  [62] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Международный фестиваль мультимедийного искусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в 2023 году мероприятие прошло в Нижнем Новгороде 25-27 августа на 14 площадках.

В 2024 году организаторы решили продлить фестиваль и перенести его на весну. Также будет расширена музыкальная программа Intervals.

Программа и площадки фестиваля будут анонсированы позднее.

Также Глеб Никитин отметил, что Intervals станет одним из первых крупных мероприятий в рамках "Культурной столицы года".

В 2022 году Intervals Festival прошел в Нижнем Новгороде 26-28 августа на семи локациях.

Кроме того, с 1 по 5 июня состоялся Intervals Teaser 2022, приуроченный к конференции "ЦИПР-2022". Его посетили около 13 тысяч человек.

В 2023 году фестиваль INTERVALS 2023 победил в окружном этапе XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards .

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Теги:
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