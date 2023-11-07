Проект областного бюджета-2024 поддержали восемь комитетов нижегородского Заксобрания Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Совместное заседание восьми комитетов Законодательного Собрания Нижегородской области, посвященное проекту бюджета области на 2024 год, состоялось 9 ноября в региональном парламенте.

Напомним, что доходы областного бюджета на 2024 год прогнозируются в объеме 292,2 млрд рублей, на 2025 год – 283,9 млрд рублей, на 2026 год – 291,4 млрд рублей. Расходы областного бюджета на 2024 год предусмотрены в сумме 295,8 млрд рублей, на 2025 год – 285,4 млрд рублей, на 2026 год – 286,8 млрд рублей.

Формирование расходов областного бюджета осуществлялось в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области. Наибольший объем средств заложен на госпрограммы "Развитие образования" - 68,4 млрд рублей, "Социальная поддержка граждан" - 44,5 млрд рублей, "Развитие здравоохранения" - 40,4 млрд рублей. В проекте областного бюджета предусмотрена индексация на 7,2% размера социальных выплат отдельным категориям граждан.

"Мы ожидаем рост по всем налоговым поступлениям. Это и налоги на прибыль (+15,7%) и имущество организаций (+4,3%), и НДФЛ (+ 9,4%), и налог с УСН (+6,8%). Эти цифры говорят об устойчивости экономики, предприятий, бизнеса Нижегородской области, о работающих мерах поддержки", - рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

В рамках заседания депутаты задавали вопросы и высказывали предложения, касавшиеся газификации и подготовки проектно-сметной документации, возмещения недополученных доходов транспортных предприятий от перевозки льготных категорий граждан, дополнительных поступлений от аукционов по выделению площадок под комплексное развитие территорий, увеличения финансирования отрасли сельского хозяйства.

"Сегодня мы обсудили проект областного бюджета в первом чтении, рассмотрели основные параметры, прогноз налоговых поступлений. Каждый комитет готовит свои предложения и поправки, которые будет рассматривать профильный бюджетный комитет", - отметил председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Большая часть поправок депутатов как правило касается второго чтения бюджета, когда мы рассматриваем уже не общие параметры, а конкретные направления финансирования и статьи расходов. Поэтому мы договорились, что уже сейчас профильные комитеты и депутаты будут готовить свои предложения и поправки. Это важно, потому что можно будет начать их проработку с правительством области, не дожидаясь второго чтения", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области пройдут 16 ноября.

Напомним, "нулевое чтение" бюджета Нижегородской области на 2024 год прошло в середине октября.