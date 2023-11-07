Нижегородская делегация работает на форуме стран БРИКС в Санкт-Петербурге Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

V Международный муниципальный форум стран БРИКС+ проходит в Санкт-Петербурге 9-10 ноября.

Согласно информации, в рамках мероприятия делегаты из 63 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ обсудят вопросы экономического сотрудничества, развития муниципалитетов, экологии, безопасности в сфере высоких технологий.

Делегацию Нижегородской области возглавила министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева. Также в делегацию вошли глава Дзержинска Иван Носков, замглавы Арзамаса Александр Матвеев, глава Володарского района Геннадий Щанников, глава Кстовского района Иван Уланов и глава Городецкого района Александр Мудров.

В рамках форума делегация Нижегородской области примет участие в работе нескольких секций по темам муниципального экономического сотрудничества, высоких технологий, импортозамещения и другим.

Геннадий Щанников отметил, что нижегородцы на форуме рассчитывают найти партнеров в реализации различных экономических и инфраструктурных проектов, а также узнать о новых возможностях и трендах в развитии местного самоуправления.

Во второй день форума планируется подписание меморандума о намерениях сотрудничества между администрацией Городецкого района и Народным правительством администрации городского округа Цзиндэчжэнь китайской провинции Цзянси.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Бразилия обсудили сотрудничество в различных сферах.