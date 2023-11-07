Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
09 ноября 2023 18:32  [97] Нижегородская делегация работает на форуме стран БРИКС в Санкт-Петербурге
09 ноября 2023 16:34  [154] Нижегородская область и Бразилия обсудили сотрудничество в различных сферах
09 ноября 2023 14:31  [262] Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили научные проекты Нижегородской области
08 ноября 2023 12:58  [400] Нижегородская область будет сотрудничать с двумя провинциями Китая
07 ноября 2023 16:51  [407] Заседание Ассоциации Молодежных парламентов РФ в ПФО впервые прошло в ДНР
05 ноября 2023 15:43  [606] Вячеслав Горев проведет личный прием граждан 22 ноября
03 ноября 2023 19:05  [1390] Эксперт-мониторинг событий с 27 октября по 3 ноября 2023 года от АНО "Минин-центр"
01 ноября 2023 15:30  [625] Двух депутатов Госдумы РФ лишили мандатов за прогулы заседаний
01 ноября 2023 14:15  [670] Максим Черкасов возглавил Минпром Нижегородской области
01 ноября 2023 12:08  [794] Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Совета депутатов Бора Николая Лебедева
Политика

Нижегородская делегация работает на форуме стран БРИКС в Санкт-Петербурге

09 ноября 2023 18:32  [97] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

V Международный муниципальный форум стран БРИКС+ проходит в Санкт-Петербурге 9-10 ноября.

Согласно информации, в рамках мероприятия делегаты из 63 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ обсудят вопросы экономического сотрудничества, развития муниципалитетов, экологии, безопасности в сфере высоких технологий.

Делегацию Нижегородской области возглавила министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева. Также в делегацию вошли глава Дзержинска Иван Носков, замглавы Арзамаса Александр Матвеев, глава Володарского района Геннадий Щанников, глава Кстовского района Иван Уланов и глава Городецкого района Александр Мудров.

В рамках форума делегация Нижегородской области примет участие в работе нескольких секций по темам муниципального экономического сотрудничества, высоких технологий, импортозамещения и другим.

Геннадий Щанников отметил, что нижегородцы на форуме рассчитывают найти партнеров в реализации различных экономических и инфраструктурных проектов, а также узнать о новых возможностях и трендах в развитии местного самоуправления.

Во второй день форума планируется подписание меморандума о намерениях сотрудничества между администрацией Городецкого района и Народным правительством администрации городского округа Цзиндэчжэнь китайской провинции Цзянси.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Бразилия обсудили сотрудничество в различных сферах.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph