Нижегородская область и Бразилия обсудили сотрудничество в различных сферах Политика

Фото: Кира Мишина

Встреча представителей правительства Нижегородской области с делегацией Республики Бразилия во главе с послом республики в РФ Родриго де Лима Баэна Соаресом прошла сегодня в Кремле.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, регион активно развивает партнерские связи с Бразилией в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах, но стороны видят большой потенциал в расширении сотрудничества.

Так, в ходе встречи обсуждалась реализация совместных проектов в сфере образования и туризма, а также культурный обмен.

По словам Родриго де Лима Баэна Соареса, Бразилия старается децентрализовать свои культурные мероприятия, чтобы они проходили не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в регионах. Также республика заинтересована в принятии нижегородских проектов на своей территории, уже формируется программа мероприятия на 2024 год.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что в следующем году в рамках председательства России в объединении БРИКС в Нижнем Новгороде пройдет ряд значимых встреч, а также молодежные форумы и конференции.

"Уверена, что данные мероприятия послужат укреплению и дальнейшему развитию нашего сотрудничества с Бразилией и другими странами-участницами БРИКС", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Дни культуры Бразилии могут пройти в Нижегородской области.