Евгений Люлин: "Экономика региона показала высокую адаптивность к новым условиям и демонстрирует устойчивый рост" Экономика

Совместное заседание комитетов Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма; по социальным вопросам; по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту; по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям; по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу; по транспорту и дорожному хозяйству; по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий; по экологии и природным ресурсам состоялось 9 ноября.

Парламентарии рассмотрели прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период – на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Сценарные условия социально-экономического развития Нижегородской области разработаны в трех вариантах – базовом, стратегическом и консервативном. По базовому варианту развития темпы роста ВРП на 2024–2026 годы прогнозируются на уровне 102,8–103,2% в сопоставимых ценах ежегодно. Стратегический вариант прогноза учитывает достижение параметров, определенных в Стратегии развития Нижегородской области. Консервативный вариант прогноза предполагает ужесточение санкционных ограничений.

"Несмотря на серьезные вызовы, экономика региона показала высокую адаптивность к новым условиям и демонстрирует устойчивый рост. За девять месяцев этого года ВРП вырос на 9,3% в сравнении с прошлым годом. Достичь этого удалось во многом благодаря реализации комплекса мер, которые помогли смягчить санкционный удар и поддержать экономику. Нижегородские предприятия активно принимают участие в федеральных программах, 2300 субъектов предпринимательской деятельности получили льготные кредиты на сумму 52,2 млрд рублей. Более 1000 субъектам предпринимательской деятельности предоставлены "кредитные каникулы" на сумму 30,5 млрд рублей. Несмотря на существующие сложности, в регионе удалось создать условия для стабильной работы предприятий", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как отметил председатель комитета ЗСНО по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, реализация новых инструментов во многом стала возможной благодаря докапитализации регионального Фонда развития промышленности на 700 млн рублей в прошлом году. Это почти в 2 раза выше объема докапитализации всех прошлых лет. В 2023 году эта работа продолжилась, Фонд был докапитализирован еще на 200 млн рублей.

"Сейчас экономика области вышла на уверенный рост. По итогам 2023 года мы ожидаем не менее чем 5-процентный прирост, в то время как год назад прогнозировали его на уровне 1 процента. В 2024 году и далее правительство РФ ставит перед нами задачу развивать экономику предложений. Это экономика, которая ориентирована не только на удовлетворение потребительского и инвестиционного спроса, но и его формирование. Таким образом, основными драйверами роста в среднесрочной перспективе должны стать отрасли, ориентированные на внутренний потребительский спрос, новые технологии, транспорт и логистику. Продолжится структурная трансформация экономики в пользу высокотехнологичного комплекса: будут расти ИТ-сектор, наука, высокотехнологичные медицинские и образовательные услуги", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Инвестиционная активность в регионе в соответствии с базовым вариантом прогноза в 2024-2026 годах прогнозируется с ростом 3,2-4,5 % ежегодно. При этом в 2024 году инвестиционный рост соответствует темпу роста экономики, а в 2025-2026 годах опережает его.

Согласно базовому варианту прогноза, все основные социально-экономические показатели по итогам 2024 года, включая ВРП, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, показатели потребительского рынка и уровня жизни населения будут демонстрировать положительную динамику.

"Прогноз позитивный, экономика Нижегородской области будет расти. Будет увеличиваться оборот розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал, увеличиваться налоговая база. А это значит, что будут реализованы социальные и инфраструктурные проекты", - рассказал Игорь Норенков.

Комитеты регионального парламента рекомендовали правительству области проводить на постоянной основе мониторинг показателей прогноза, и в случае существенного отклонения значений показателей от прогнозных своевременно вносить соответствующие корректировки.

По итогам обсуждения комитеты пришли к заключению, что прогноз, представленный правительством Нижегородской области, может рассматриваться в качестве основы для формирования областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Как сообщалось ранее, проект областного бюджета-2024 поддержали восемь комитетов нижегородского Заксобрания.