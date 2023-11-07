Итоги работы холдинга за девять месяцев 2023 года подвели на первой коллегии Группы "ТНС энерго" Бизнес

9 и 10 ноября в городе Сочи проходит I профессиональная коллегия гарантирующих поставщиков, входящих в Группу компаний "ТНС энерго", под руководством генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" Елены Стельновой.

В мероприятии принимают участие работники ПАО ГК "ТНС энерго", управляющие директора и специалисты десяти региональных энергосбытовых компаний. Заседание коллегии посвящено подведению итогов деятельности холдинга за девять месяцев 2023 года и определению первоочередных задач до конца текущего года и на 2024 год.

Как сообщила генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова, все дочерние общества завершили отчетный период с положительным финансовым результатом. Чистая прибыль по Группе компаний по отчетности РСБУ, без учета результатов переоценки акций, составила 3,8 млрд рублей. Кроме того, руководитель холдинга подчеркнула, что сейчас все компании Группы трудятся в уникальных условиях. Исполняя первоочередные задачи перед потребителями, специалистам необходимо сохранять безопасность всех объектов цифровой инфраструктуры.

"ТНС энерго" один из крупнейших в стране энергосбытовых холдингов, чья деятельность простирается от Северо-Запада России до теплых вод Черного моря. Мы завершили девять месяцев с хорошим результатом по всем направлениям деятельности. Однако впереди закрытие года, всего два месяца отделяет нас от конечного результата. Перед нами стоит ряд важных задач, – подчеркнула Елена Стельнова. – В нашей компетенции находятся вопросы, которые имеют принципиальное значение для становления экономики и надежного функционирования энергосистемы регионов, а также имеют определяющее значение для комфортной жизни миллионов россиян".

При этом стратегические цели общества по наращиванию финансового и производственного результатов, улучшению и модернизации стандартов качества обслуживания потребителей остаются неизменными. Корректируются лишь методы их достижения: внедряются передовые цифровые разработки в целях получения наилучшего результата.

Участники коллегии обсудили новые вызовы, стоящие перед отраслью, требующие оперативного и эффективного реагирования. Компании "ТНС энерго" продолжат работу по оптимизации привычных систем и бизнес-процессов, направленных на развитие своего потенциала на рынке и решения главной задачи – обеспечения стабильного и надежного энергоснабжения регионов.

Справка

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2022 года составил 65,8 млрд кВт*ч.