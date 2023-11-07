Уголовное дело возбудили после гибели водителя автокрана в Сормове Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Уголовное дело возбудили после гибели водителя автокрана в Сормове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Согласном информации, дело заведено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как полагают следователи, 7 ноября на улице Мокроусова в Нижнем Новгороде мужчина на подъемном кране осуществлял поднятие металлического листа на высоту.

Во время выполнения работ металлический лист упал на потерпевшего, от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности на объекте и допустившим гибель мужчины, будет дана юридическая оценка.

Ранее сообщалось, что сормовичка заняла для телефонных мошенников более 1,8 млн рублей.