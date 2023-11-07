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Сормовичка заняла для телефонных мошенников более 1,8 млн рублей

10 ноября 2023 10:41  [36] Происшествия

Пенсионерка из Сормовского района стала жертвой телефонных мошенников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов. В результате женщина лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Нижнему Новгороду.

По словам 56-летней местной жительницы, ей позвонил якобы сотрудник полиции, который сообщил о сомнительной операции по её банковскому счёту. Он убедил напуганную нижегородку выполнить все его указания, чтобы предотвратить несанкционированные действия.

В результате женщина оформила в банках два кредита на общую сумму 1 245 000 рублей, а также заняла у родственников 600 тысяч рублей. Все деньги она перевела на продиктованные собеседником счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере). Специалисты ведут розыск лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним, настоящий представитель полиции, как и сотрудник финансовой организации, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод, запрашивать по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды.

В ГУ МВД в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить озвученной информации, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Как сообщалось ранее, жительница Канавинского района пострадала от аналогичной схемы и перевела телефонным мошенникам почти 9 млн рублей, которые она заняла у знакомых и взяла в кредит. А пенсионерка из Первомайска лишилась более 12,6 млн рублей личных сбережений после звонка от мошенников.

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Теги:
Мошенничество Сормовский район
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