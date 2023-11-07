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Общество

Благотворительная акция "Коробка храбрости" для поддержки детей, проходящих лечение в больницах, стартовала в Нижегородской области

10 ноября 2023 12:04  [70] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области запущена традиционная благотворительная акция "Коробка храбрости". В день ее старта боксы для сбора игрушек для детей, которые проходят лечение в больницах, установили по всей стране в региональных исполкомах партии "Единая Россия". 

"Находиться длительное время на лечении в больнице, стойко переносить все болезненные процедуры непросто и взрослым, а для детей – это настоящий подвиг. Ребят нужно поддержать и наградить подарками. Для этого уже не первый год сторонники "Единой России" проводят акцию "Коробка храбрости". В прошлом году в акции приняли участие более 45 тысяч человек по всей стране, было собрано более 150 тысяч подарков", – рассказала председателем Центрального совета сторонников партии Ольга Занко. 

В Нижегородской области "коробки храбрости" также установлены в Штабе общественной поддержки и во всех местных отделениях партии в городских и муниципальных округах. 

Одними из первых к акции присоединились сормовские депутаты городской Думы Нижнего Новгорода, которые передали в подарок сухой бассейн в детскую больницу №17.  

"Сегодня мы даем старт традиционной ежегодной и очень важной акции – "Коробка храбрости", призванной поддержать детей, которые находятся на длительном лечении или проходят тяжелые медицинские процедуры. Уже который год множество неравнодушных людей с готовностью делятся с маленькими пациентами своим теплом, окружают заботой. Мы вместе, депутаты городской Думы из Сормовского района, приобрели сухой сенсорный бассейн и передаем его маленьким пациентам. И пусть все, что будет собрано в рамках акции, поможет малышам пережить сложный период лечения. И врачам, и родителям, и детям желаю сил, терпения, а главное – здоровья!", - сказал депутат городской Думы, председатель совета сторонников партии Сормовского района Михаил Иванов. 

Все подарки передадут в медучреждения во Всемирный день ребенка – 20 ноября.

В боксы можно положить: конструкторы, пазлы, куклы, машинки, наборы для творчества и тематических игр, канцелярские товары, настольные игры, детские книги. Важно, чтобы все было новое и в упаковке – это обязательное санитарное требование для передачи игрушек в учреждения здравоохранения.

В Нижнем Новгороде подарки для детей можно принести в Штаб общественной поддержки по адресу: ул. Малая Покровская, д.2а или в региональный исполнительный комитет партии: ул. Алексеевская, 10/16 (2 этаж). Уточнить информацию можно по тел. 8 (831) 435-13-81.

Адреса и телефоны местных отделений партии в районах Нижнего Новгорода и округах области указаны на сайте nnov.er.ru в разделе "Местные отделения".

Напомним, "Единая Россия" проводит благотворительную акцию "Коробка храбрости" более 10 лет. Акция входит в Календарь всероссийских социальных проектов Центра поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России". В ней принимают участие активисты партии, депутаты, общественные и коммерческие организации и просто неравнодушные жители. 

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Теги:
Единая Россия Медицина и здоровье
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