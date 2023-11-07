Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2023 17:02  [47] "Школу реставрации" открыли в Нижнем Новгороде
10 ноября 2023 16:34  [86] Беспилотный автомобиль для работы в шахтах испытали в поселке Пешелань около Арзамаса
10 ноября 2023 16:22  [95] Нижегородские школьники освоили технологии мессенджеров на "Уроке цифры" от VK
10 ноября 2023 16:15  [95] Цифровой рентгеноаппарат установили в городской больнице №1 Арзамаса
10 ноября 2023 16:08  [95] Нижегородская область вошла в шорт-лист просветительской награды "Знание. Премия — 2023"
10 ноября 2023 15:38  [105] "Вебер" узнал об особенностях использования маркетплейсов в России
10 ноября 2023 14:57  [160] Нижегородцы могут зарегистрировать автомобиль в МФЦ Нижнего Новгорода
10 ноября 2023 13:33  [174] Детскую площадку со спортивной зоной открыли в Нижегородском районе по программе "Вам решать!"
10 ноября 2023 12:26  [164] Канавинский мост и ряд улиц украсят к Новому году и Рождеству за 4,9 млн рублей
10 ноября 2023 12:11  [186] Рабочую неделю в России могут сократить с 40 до 39 часов
Общество

Нижегородская область вошла в шорт-лист просветительской награды "Знание. Премия — 2023"

10 ноября 2023 16:08  [95] Общество

Нижегородская область вошла в шорт-лист просветительской награды "Знание. Премия — 2023". Об этом сообщают организаторы.

Среди проектов, которые представит регион - интерактивный гид "Россия - Узбекистан. Путь дружбы", "Школа юного инженера", а также проект по истории Нижегородского края.

Всего в шорт-лист "Знание. Премия — 2023 " включены  45 просветителей и 37 проектов из 25 регионов России, а также 7 компаний. 

Все 89 участников, претендующих на звание лауреата, преодолели многоступенчатый отбор из более чем 13 тысяч заявок. Их просветительская деятельность оценивалась Экспертным советом, в который вошли ведущие представители бизнеса, науки, искусства и других сфер.

Кроме Нижегородской области, в шорт-лист также вошли еще три региона ПФО - это Оренбургская область, Пермский край, Республика Башкортостан.

Ранее сообщалось, что общество "Знание" провело ряд просветительских мероприятий.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История Конкурсы Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph