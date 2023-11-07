Нижегородская область вошла в шорт-лист просветительской награды "Знание. Премия — 2023" Общество

Нижегородская область вошла в шорт-лист просветительской награды "Знание. Премия — 2023". Об этом сообщают организаторы.

Среди проектов, которые представит регион - интерактивный гид "Россия - Узбекистан. Путь дружбы", "Школа юного инженера", а также проект по истории Нижегородского края.

Всего в шорт-лист "Знание. Премия — 2023 " включены 45 просветителей и 37 проектов из 25 регионов России, а также 7 компаний.

Все 89 участников, претендующих на звание лауреата, преодолели многоступенчатый отбор из более чем 13 тысяч заявок. Их просветительская деятельность оценивалась Экспертным советом, в который вошли ведущие представители бизнеса, науки, искусства и других сфер.

Кроме Нижегородской области, в шорт-лист также вошли еще три региона ПФО - это Оренбургская область, Пермский край, Республика Башкортостан.

Ранее сообщалось, что общество "Знание" провело ряд просветительских мероприятий.