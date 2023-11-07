Цифровой рентгеноаппарат установили в городской больнице №1 Арзамаса Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый цифровой рентгенодиагностический аппарат за 7 млн рублей установили в городской больнице №1 Арзамаса. Средства на покупку были выделены из федерального бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Новое оборудование предназначено для рентгенологических исследований органов брюшной полости, легких, придаточных пазух носа, черепа, позвоночника, суставов, конечностей, в том числе с дополнительными поглощающими средствами (гипсовая повязка, бандаж).

"Печать снимков осуществляется на медицинской лазерной пленке, после чего исследование записывается на жесткий диск и передается в центральный архив рентгеновских изображений. Установка оснащена автоматизированным рабочим местом врача и рентген-лаборанта", – рассказала главврач больницы Людмила Красникова.

В течение рабочего дня обследование на аппарате могут пройти 16-17 человек.

Новый аппарат размещен в кабинете, где предварительно были проведены дополнительные ремонтные работы.