Цифровой рентгеноаппарат установили в городской больнице №1 Арзамаса

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Новый цифровой рентгенодиагностический аппарат за 7 млн рублей установили в городской больнице №1 Арзамаса. Средства на покупку были выделены из федерального бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".
Новое оборудование предназначено для рентгенологических исследований органов брюшной полости, легких, придаточных пазух носа, черепа, позвоночника, суставов, конечностей, в том числе с дополнительными поглощающими средствами (гипсовая повязка, бандаж).
"Печать снимков осуществляется на медицинской лазерной пленке, после чего исследование записывается на жесткий диск и передается в центральный архив рентгеновских изображений. Установка оснащена автоматизированным рабочим местом врача и рентген-лаборанта", – рассказала главврач больницы Людмила Красникова.
В течение рабочего дня обследование на аппарате могут пройти 16-17 человек.
Новый аппарат размещен в кабинете, где предварительно были проведены дополнительные ремонтные работы.Ранее сообщалось, что в роботизированную лабораторию Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными болезнями поступило новое дополнительное оборудование.
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