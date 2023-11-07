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Общество

Акция "Достижения России" стартовала в регионах 9 ноября

10 ноября 2023 17:32  [87] Общество

Российское общество "Знание" в рамках трека "Знание.Лекторий" запустило 9 ноября акцию "Достижения России", просветительские мероприятия которой дополнят выставку-форум "Россия".

Для участия необходимо выбрать свой регион и пройти регистрацию. Следить за новостями акции можно на сайте общества "Знание".

В роли лекторов акции выступят представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов. Отдельный блок выступлений будет посвящен целям Международной выставки-форума "Россия".

9 ноября двухмесячная акция стартовала с Камчатского края, сегодня эстафету приняли Сахалинская и Амурская области. Завершат акцию 14 января лекторы из Ярославской и Владимирской областей в своих регионах.

Всего в рамках акции запланировано более 1500 мероприятий о традициях, культуре, экономике, научном потенциале областей, краев и республик, а также вкладе каждого из них в развитие России. 

Напомним, выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля.

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