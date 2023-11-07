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Общество

Схему движения изменили на перекрестке улиц Бринского и Родионова

10 ноября 2023 18:42  [121] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Схему движения изменили на перекрестке улиц Бринского и Родионова в Верхних Печерах. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, для "разгрузки" была переделана разметка подъездов к перекрестку на улице Родионова, что позволило организовать на улице Бринского еще одну полноценную полосу для левого поворота на улицу Родионова.

Также здесь установили новые современные светодиодные светофоры и изменили режимы их работы. Теперь автомобилисты, пересекающие Родионова со стороны Лысогорской, не создают помех для поворачивающих налево с Бринского на Родионова.

Кроме того, организована полноценная полоса выделена для проезда в прямом направлении на улицу Лысогорскую. 

Изменения коснулись и перекрестка улиц Бринского и Верхне-Печерской. При подъезде к нему проезжая часть расширена до двух полос, обеспечены подходы к перекрестку для пешеходов.

Прогнозируется, что эти изменения позволят сократить пробки в Верхних Печерах и снизить уровень аварийности.

Ранее сообщалось, что более 100 "умных" светофоров будут работать в Нижнем Новгороде в 2024 году.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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