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Схему движения изменили на перекрестке улиц Бринского и Родионова в Верхних Печерах. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно информации, для "разгрузки" была переделана разметка подъездов к перекрестку на улице Родионова, что позволило организовать на улице Бринского еще одну полноценную полосу для левого поворота на улицу Родионова.
Также здесь установили новые современные светодиодные светофоры и изменили режимы их работы. Теперь автомобилисты, пересекающие Родионова со стороны Лысогорской, не создают помех для поворачивающих налево с Бринского на Родионова.
Кроме того, организована полноценная полоса выделена для проезда в прямом направлении на улицу Лысогорскую.
Изменения коснулись и перекрестка улиц Бринского и Верхне-Печерской. При подъезде к нему проезжая часть расширена до двух полос, обеспечены подходы к перекрестку для пешеходов.
Прогнозируется, что эти изменения позволят сократить пробки в Верхних Печерах и снизить уровень аварийности.
Ранее сообщалось, что более 100 "умных" светофоров будут работать в Нижнем Новгороде в 2024 году.
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