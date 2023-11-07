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Двойное ДТП на одном пешеходном переходе случились в Лысковском районе

12 ноября 2023 10:35  [99] Происшествия

Сразу два ДТП с участием одного и того же человека случились вечером 11 ноября на 525 км трассы М-7 "Москва — Уфа" в Лысковском районе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 21-летняя девушка за рулём автомобиля Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 75-летнюю женщину.

Девушка остановилась и вышла из машины, чтобы оказать помощь пострадавшей. В этот момент её саму сбил грузовик MAN.

В результате ДТП пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте до прибытия врачей, а пострадавшая автомобилистка доставлена в тяжёлом состоянии в больницу.

Полицейские проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям всех участников произошедших аварий.

Напомним, три человека погибли и 13 были ранены в ДТП с автобусом в Кстовском районе.

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Теги:
Авария ДТП Лысковский район
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