Двойное ДТП на одном пешеходном переходе случились в Лысковском районе Происшествия

Сразу два ДТП с участием одного и того же человека случились вечером 11 ноября на 525 км трассы М-7 "Москва — Уфа" в Лысковском районе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 21-летняя девушка за рулём автомобиля Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 75-летнюю женщину.



Девушка остановилась и вышла из машины, чтобы оказать помощь пострадавшей. В этот момент её саму сбил грузовик MAN.

В результате ДТП пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте до прибытия врачей, а пострадавшая автомобилистка доставлена в тяжёлом состоянии в больницу.

Полицейские проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям всех участников произошедших аварий.