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Общество

Понтонный мост через Оку в Павлове временно закроют 14 и 15 ноября

13 ноября 2023 10:48  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Понтонный мост через Оку в Павлове временно закроют 14 и 15 ноября. Об этом сообщили в администрации Павловского района.

Согласно информации, во вторник и среду на мосту пройдут работы по подготовке объекта к зиме.

14 ноября мост будет закрыть с 9:00 и до окончания работ. В этот день пройдут работы по укреплению моста с тумботинской стороны. В среду сооружение закроют также с 9:00 и до окончания работ, мост будут укреплять с павловской стороны.

На время работ будет организована паромная переправа и работа пассажирского судна "ОМ". 

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове.

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Теги:
Мосты Павловский район
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