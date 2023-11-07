Понтонный мост через Оку в Павлове временно закроют 14 и 15 ноября Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Понтонный мост через Оку в Павлове временно закроют 14 и 15 ноября. Об этом сообщили в администрации Павловского района.

Согласно информации, во вторник и среду на мосту пройдут работы по подготовке объекта к зиме.

14 ноября мост будет закрыть с 9:00 и до окончания работ. В этот день пройдут работы по укреплению моста с тумботинской стороны. В среду сооружение закроют также с 9:00 и до окончания работ, мост будут укреплять с павловской стороны.

На время работ будет организована паромная переправа и работа пассажирского судна "ОМ".

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове.