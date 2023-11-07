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Понтонный мост через Оку в Павлове временно закроют 14 и 15 ноября. Об этом сообщили в администрации Павловского района.
Согласно информации, во вторник и среду на мосту пройдут работы по подготовке объекта к зиме.
14 ноября мост будет закрыть с 9:00 и до окончания работ. В этот день пройдут работы по укреплению моста с тумботинской стороны. В среду сооружение закроют также с 9:00 и до окончания работ, мост будут укреплять с павловской стороны.
На время работ будет организована паромная переправа и работа пассажирского судна "ОМ".
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове.
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