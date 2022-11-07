Нижегородское правительство определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове Общество

Понтонная переправа в Павлове Фото: Минтранс Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородское правительство определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, в 2021 году было подготовлено техническое задание и сметная документация по строительству путепровода через Оку.

Стоимость объекта в ценах 2021 года составляет 9,5 млрд рублей.

Также в ГУАД отметили, что в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" на 2021 - 2023 годы предусмотрены деньги на строительство объектов, направленных на увеличение количества населенных пунктов с круглогодичной связью с сетью дорог.

Вопрос включения моста в Павлове в госпрограмму будет рассмотрен после определения источников и сроков финансирования.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове.

Сейчас между Павлово и Тумботино организуется понтонная переправа. 28 ноября она была убрана из-за начала ледостава на реке Ока.