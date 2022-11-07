Понтонная переправа в Павлове
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Нижегородское правительство определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, в 2021 году было подготовлено техническое задание и сметная документация по строительству путепровода через Оку.
Стоимость объекта в ценах 2021 года составляет 9,5 млрд рублей.
Также в ГУАД отметили, что в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" на 2021 - 2023 годы предусмотрены деньги на строительство объектов, направленных на увеличение количества населенных пунктов с круглогодичной связью с сетью дорог.
Вопрос включения моста в Павлове в госпрограмму будет рассмотрен после определения источников и сроков финансирования.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове.
Сейчас между Павлово и Тумботино организуется понтонная переправа. 28 ноября она была убрана из-за начала ледостава на реке Ока.
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