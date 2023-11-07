Два новых ФАПа открылись в Княгиниском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в селе Егорьевское и деревне Бубенки Княгининского района в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, из федерального бюджета на возведение двух пунктов было выделено около 24 млн рублей.

На эти средства ФАПы оборудовали новым медоборудованием, в том числе электрокардиографом и дефибриллятором, гинекологическими креслами и пеленальным столом.

В учреждения могут обратиться более 400 жителей из восьми населенных пунктов, а прием ведут специалисты высшей квалификационной категории.

Ранее сообщалось, что ФАП открылся в деревне Асташиха Воскресенского округа.