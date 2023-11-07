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Общество

Два новых ФАПа открылись в Княгиниском районе

13 ноября 2023 15:02  [71] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в селе Егорьевское и деревне Бубенки Княгининского района в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, из федерального бюджета на возведение двух пунктов было выделено около 24 млн рублей. 

На эти средства ФАПы оборудовали новым медоборудованием, в том числе электрокардиографом и дефибриллятором, гинекологическими креслами и пеленальным столом. 

В учреждения могут обратиться более 400 жителей из восьми населенных пунктов, а прием ведут специалисты высшей квалификационной категории.        

Ранее сообщалось, что ФАП открылся в деревне Асташиха Воскресенского округа.

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Теги:
Здравоохранение Княгининский район
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