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Общество

Смена климатических сезонов произойдёт в Нижегородской области на этой неделе

13 ноября 2023 11:33  [105] Общество

Фото: Светлана Шуга

На этой неделе в атмосфере будут происходить глобальные изменения: вслед за аномальным потеплением в Нижегородскую область придёт скандинавский антициклон, который "откроет ворота" для метеорологической зимы.

В начале недели будет дождливо, ветренно и умеренно тепло – в понедельник после полудня температура поднимется до +4…+8°. Атмосферное давление ниже нормы - 735-738 мм рт.ст., осадки прогнозируются в течение всего дня - к вечеру они накроют весь регион.

Во вторник и среду температура начнёт постепенно снижаться - до +1...+4°, в вечернее время к дождю будет примешиваться снег.

Начиная с четверга, инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, и вероятность осадков сократится до минимума, а столбики термометров опустятся к нулевой отметке.

В ночь на пятницу подморозит до -2…-5°, днём уже устойчивый мороз: -4...-5°. Таким образом, 17 ноября наступит метеорологическая зима.

В выходные распогодится, выглянет солнце. По ночам до -6…-7°, днём -4...-5°. Новый климатический сезон вступит в свои права.

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