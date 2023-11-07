Смена климатических сезонов произойдёт в Нижегородской области на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

На этой неделе в атмосфере будут происходить глобальные изменения: вслед за аномальным потеплением в Нижегородскую область придёт скандинавский антициклон, который "откроет ворота" для метеорологической зимы.

В начале недели будет дождливо, ветренно и умеренно тепло – в понедельник после полудня температура поднимется до +4…+8°. Атмосферное давление ниже нормы - 735-738 мм рт.ст., осадки прогнозируются в течение всего дня - к вечеру они накроют весь регион.

Во вторник и среду температура начнёт постепенно снижаться - до +1...+4°, в вечернее время к дождю будет примешиваться снег.

Начиная с четверга, инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, и вероятность осадков сократится до минимума, а столбики термометров опустятся к нулевой отметке.

В ночь на пятницу подморозит до -2…-5°, днём уже устойчивый мороз: -4...-5°. Таким образом, 17 ноября наступит метеорологическая зима.

В выходные распогодится, выглянет солнце. По ночам до -6…-7°, днём -4...-5°. Новый климатический сезон вступит в свои права.