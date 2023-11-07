Дополнительные автобусы выпустили на маршрут №124 в Борском районе Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Дополнительные автобусы вышли на маршрут №124 в Борском районе. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, ранее были отмечены жалобы на работу межмуниципального маршрута №100.

В связи с этим, с 13 ноября вдвое увеличено количество рейсов на дублирующем муниципальном маршруте №124 "Вокзал – поселок Память Парижской коммуны".

Движение автобусов маршрута отображается на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем и в мобильном приложении "Нижегородская область.Транспорт".

Ранее сообщалось, что количество автобусов увеличили на маршруте А-1 в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что на ноябрь было запланировано увеличение количества автобусов на маршруте А-53.