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Общество

Нижегородцы смогут наблюдать метеорный поток "Леониды" в ноябре

13 ноября 2023 15:23  [6] Общество

Фото: с сайта Московского планетария

Нижегородцы смогут наблюдать ежегодный метеорный поток "Леониды" в ноябре. 

В этом году он будет активен в период с 3 ноября до 2 декабря. Как сообщили в планетарии им. Гречко, пик потока придется в ночь с 17 на 18 ноября.

Его можно будет наблюдать без специального оборудования. При этом условия наблюдений в этом году благоприятные, так как метеорный поток будет наблюдаться в период растущего полумесяца, освещенного на 29%.

Как отмечают специалисты, в 2023 году интенсивность метеорного потока невысока, поэтому за час можно будет увидеть 10-15 метеоров.

Скорость метеора потока достигает 71 км/c, он оставляет за собой длинный хвост зелено-голубого цвета, шлейф которого может сохраняться до пяти и более минут.

Как ранее НИА "Нижний Новгород" рассказали в нижегородском планетарии, метеоры – это частицы от разрушающейся родительской кометы. Подавляющая их часть размером не больше песчинки. Они движутся в хвосте кометы, растягиваясь по всей орбите, и сгорают в атмосфере Земли.

Метеорный поток можно увидеть только на темном небе. Лучше всего – после полуночи за городом, поскольку яркий свет городских огней засвечивает небо.

СПРАВКА:

Леониды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в ноябре со стороны созвездия Лев (Leon). Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 55P/Темпеля – Туттля.

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Теги:
Астрономия Космос
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