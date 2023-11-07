"Нижегородское ополчение-2022" доставило 54 тонны гуманитарного груза на Донбасс Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

На прошлой неделе группа участников народного движения "Нижегородское ополчение-2022" во главе с председателем Гордумы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершила поездку на Донбасс. В состав группы вошли депутаты Гордумы, сотрудники администрации, общественники и ополченцы, а также нижегородские артисты.

Они доставили сюда очередную партию гуманитарного груза, предназначенную для нижегородских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Напомним, четыре фуры с гуманитарным грузом, сформированные при поддержке облправительства, отправились в зону СВО в День народного единства в рамках праздничного фестиваля "Нижегородцы для России". Чин освящения перед отправкой совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

54 тонны гуманитарного груза общими усилиями собрали более 1700 жителей Нижнего Новгорода и 127 предприятий и организаций области, а также общественники и волонтёры Арзамаса и Сарова. Это автомобили "ГАЗель" и "УАЗ", автозапчасти, строительные и пиломатериалы, комплекты элементов динамической защиты танков, инструменты, тактическое снаряжение, форма и нательное бельё, обувь, эвакуационные тележки, медизделия и медикаменты, средства гигиены, продукты питания и предметы быта. Также военнослужащим были переданы сборники стихов, плакаты и детские рисунки. А для техникума в Харцызске - городе-побратиме Арзамаса – была передана партия книг.

Гуманитарный груз был адресно распределён в несколько воинских подразделений – 110-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, Мининский батальон, добровольческий отряд "Невский", штурмовой батальон "Ветераны", 901-й полк особого назначения Росгвардии, 106-ую дивизию ВДВ и в другие.

"Большой груз и очень сложный маршрут. Объезжали воинские подразделения в течение трёх дней с утра и до поздней ночи – Макеевка, Снежное, Светлодар под Бахмутом, Клещеевка, Кременная, Сватово. Прошли очередное суровое испытание. Благодарю всех, кто был с нами в этом конвое, особенно водителей и группу сопровождения! Многое зависело от их умения, терпения, искусства и хладнокровия. Настоящие профессионалы! Все вели себя достойно и мужественно при всех обстоятельствах. Горжусь нашей командой ополченцев!", - рассказал подробности поездки Олег Лавричев.

Это был уже 18 по счёту гумконвой. Таким образом, с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года силами народного движения "Нижегородское ополчение-2022" на территорию Донбасса отправлено 520 тонн гуманитарной помощи на сумму более 74 млн рублей.