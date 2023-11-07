Граффити "Русские борзые" появилось на улице Культуры в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Граффити "Русские борзые" появилось на фасаде дома №93 по улице Культуры. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, граффити было создано в рамках конкурса социальных инициатив "СВЕТИ".

Первое граффити с изображением животных появилось на фасаде дома №99 в рамках городского конкурса "Открытый Нижний" 10 лет назад.

"Можно сказать, что новой работой подводятся своего рода некие промежуточные итоги этого большого проекта - за эти годы он стал, бесспорно, любимым не только у нижегородцев, но и у туристов", - отметил заместитель директора департамента Даниил Кормщиков.

Автор работы – граффитист Алексей Гурнянский (Lexus One).

Ранее сообщалось, что граффити "Мы разные – но мы едины" появилось в Канавинском районе.