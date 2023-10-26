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Общество

Граффити "Мы разные – но мы едины" появилось в Канавинском районе

01 ноября 2023 13:23  [81] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Канавинском районе Нижнего Новгорода появилось новое граффити под названием "Мы разные – но мы едины". Его нанесли на фасад дома №2 по улице Коммунистической в рамках конкурса социальной рекламы "Мы - за".

Конкурс был организован Центром поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода с целью поиска новых идей и визуальных решений для создания социальной рекламы.

В конкурсе участвовали нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет, которые разрабатывали плакаты и видеоролики по номинациям "Мы - за дружбу", "Мы - за активность", "Мы - за честность". Всего поступило около 100 заявок.

По итогам конкурса победу одержала ученица школы №174 Приокского района София Литонова. На своём рисунке она изобразила людей разных национальностей - русских, мордву, чукчей, чувашей, башкирских татар и якутов, которые держатся за руки.

"Идей было много, но я остановилась на теме единства разных народов, потому что она мне показалась важной для нашего общества", – поделилась победительница.

Как отметил первый замдиректора городского департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Руслан Бадретдинов, вопросы взаимодействия людей разных культур и национальностей очень актуальны для Нижнего Новгорода и России в целом. И для популяризации темы добрососедства среди молодёжи граффити – один из наиболее актуальных форматов.

"Если сейчас школьники задумываются о ценности дружбы и о необходимости сохранять добрые отношения между людьми разных национальностей, значит, у нашей страны, у нашего города замечательное будущее", – добавил Руслан Бадретдинов.

Нижегородцы уже оценили новый стрит-арт, указав, что граффити привлекает много внимания, особенно в вечернее время, поскольку подсвечивается - его отлично видно при съезде с метромоста.

"Хотелось бы больше таких граффити. В Нижний Новгород приезжает много туристов, а подобные изображения показывают, что наш город многонациональный и рад каждому гостю", – сказала одна из местных жительниц.

Напомним, недавно на навесах подземного пешеходного перехода у стадиона на Стрелке появилось граффити в честь Нижнего Новгорода как Молодёжной столицы России. Идеи для арт-объекта придумывали сами нижегородцы. Предложения горожан были загружены в нейросеть, которая обработала их и создала эскиз.

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Теги:
граффити Патриотизм Социальные проекты
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