Евгений Люлин: "Наши духовные и нравственные ценности сейчас находятся на передовой противостояния России с Западом"

Фото: пресс-служба ЗСНО
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 13 ноября принял участие в открытии XVIII Рождественских чтений Нижегородской митрополии на тему "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".
В обсуждении также приняли участие представители регионального правительства, духовенства и общественных организаций.
Участники дискуссии говорили о влиянии церкви на общественную и культурную жизнь и роли педагогов православных гимназий в воспитании молодого поколения.
"Необходимо объяснять детям важность сохранения социальных институтов, в том числе, института семьи и брака. Наши духовные и нравственные ценности сейчас находятся на передовой противостояния России с Западом. А потому важно консолидировать усилия церкви и общества для защиты будущих поколений. И, в том числе, через уроки музыки, живописи, литературы нашим детям в школах нужно прививать ценности православной культуры", - отметил Евгений Люлин.
Спикер регионального парламента также поделился своим опытом общения с воспитанниками православных гимназий, где он проводил открытые уроки.
"Был приятно удивлён глубиной рассуждений и восприятием традиционных культурных ценностей, дети осознают свою самобытность и неповторимость, демонстрируют отличное знание истории своей страны и анализируют связь достижений и побед наших предков с современными событиями", - добавил Евгений Люлин.
Ранее сообщалось, что Евгений Люлин и Татьяна Виноградова обсудили идею создания нового нижегородского гимна.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+