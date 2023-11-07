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Общество

Евгений Люлин: "Наши духовные и нравственные ценности сейчас находятся на передовой противостояния России с Западом"

13 ноября 2023 18:55  [110] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 13 ноября принял участие в открытии XVIII Рождественских чтений Нижегородской митрополии на тему "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".

В обсуждении также приняли участие представители регионального правительства, духовенства и общественных организаций.

Участники дискуссии говорили о влиянии церкви на общественную и культурную жизнь и роли педагогов православных гимназий в воспитании молодого поколения.

"Необходимо объяснять детям важность сохранения социальных институтов, в том числе, института семьи и брака. Наши духовные и нравственные ценности сейчас находятся на передовой противостояния России с Западом. А потому важно консолидировать усилия церкви и общества для защиты будущих поколений. И, в том числе, через уроки музыки, живописи, литературы нашим детям в школах нужно прививать ценности православной культуры", - отметил Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента также поделился своим опытом общения с воспитанниками православных гимназий, где он проводил открытые уроки.

"Был приятно удивлён глубиной рассуждений и восприятием традиционных культурных ценностей, дети осознают свою самобытность и неповторимость, демонстрируют отличное знание истории своей страны и анализируют связь достижений и побед наших предков с современными событиями", - добавил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин и Татьяна Виноградова обсудили идею создания нового нижегородского гимна.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание РПЦ
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